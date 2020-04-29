    29 апреля 2020, 19:32

    Онищенко рассказал, что коронавирусом нельзя заразиться через водопроводную воду

    Дарья Морозова

    Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал возможность заражения коронавирусом через водопроводную воду. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По его словам, «в такой воде наличие коронавируса полностью исключается», потому что «любые водоочистные сооружения, которые есть в крупных городах, для обеззараживания воды используют хлор, что гарантированно обеспечивает гибель вируса».

    «Это, естественно, не относится к сточным водам, в которые на начальном этапе вирус может попадать. Но затем, перед выбросом канализационных вод во внешнюю среду, их также подвергают обеззараживанию хлором, поэтому через канализацию вирус распространяться не может», — уточнил Онищенко.

    Ранее директор Клиники госпитальной терапии имени А. А. Остроумова Сеченовского университета и врач-кардиолог Юрий Беленков рассказал о скрытой опасности пандемии для здоровья человека. Кардиолог обратил внимание на спад двигательной активности, несбалансированное питание и нагрузку на нервную систему. Он уточнил, что по окончании пандемии негативные воздействия могут вызвать всплеск гипертонических кризов. По мнению врача, число случаев ишемической болезни сердца увеличится.