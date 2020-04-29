Онищенко рассказал, что коронавирусом нельзя заразиться через водопроводную воду

По его словам, «в такой воде наличие коронавируса полностью исключается», потому что «любые водоочистные сооружения, которые есть в крупных городах, для обеззараживания воды используют хлор, что гарантированно обеспечивает гибель вируса».

«Это, естественно, не относится к сточным водам, в которые на начальном этапе вирус может попадать. Но затем, перед выбросом канализационных вод во внешнюю среду, их также подвергают обеззараживанию хлором, поэтому через канализацию вирус распространяться не может», — уточнил Онищенко.

Ранее директор Клиники госпитальной терапии имени А. А. Остроумова Сеченовского университета и врач-кардиолог Юрий Беленков рассказал о скрытой опасности пандемии для здоровья человека. Кардиолог обратил внимание на спад двигательной активности, несбалансированное питание и нагрузку на нервную систему. Он уточнил, что по окончании пандемии негативные воздействия могут вызвать всплеск гипертонических кризов. По мнению врача, число случаев ишемической болезни сердца увеличится.