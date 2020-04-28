Кардиолог определил скрытый урон здоровью от пандемии

«Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний увеличится. Это не открытие, мы это уже наблюдали начиная с 1991 года и распада Советского Союза. Через полгода после этого резко увеличилась смертность. Потом шли дефолты, потом шли кризисы, и каждая из этих социальных пертурбаций приводила к повышению смертности за счет социальной нестабильности», — заметил Беленков.

Кардиолог обратил внимание на спад двигательной активности, несбалансированное питание и нагрузку на нервную систему. Он уточнил, что по окончании пандемии негативные воздействия могут вызвать всплеск гипертонических кризов. По мнению врача, число случаев ишемической болезни сердца увеличится.

Чтобы обезопасить себя, необходимо компенсировать недостаток физических нагрузок, правильно питаться и общаться по телефону с близкими людьми.