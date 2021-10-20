Онищенко не оценил предложение Макаревича платно лечить от ковида непривитых

Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко раскритиковал идею музыканта Андрея Макаревича предложить антипрививочникам в случае заболевания ковидом лечиться за свой счет. Онищенко заявил, что государство обязано бесплатно лечить своих граждан.

«[Лечение россиян за свой счет] недопустимо! Человек, который не хочет идти на прививку, наплевательски относится к своему здоровью, но мы обязаны его лечить. Это обязанность государства, записанная в Конституции», — заявил он Daily Storm.

Бывший главный санитарный врач отметил, что непривитый больной человек, если его не будут лечить, будет заражать других, в том числе детей и стариков. Он добавил, что коронавирус является опасностью для всех людей, поэтому, по мнению Онищенко, власти просто не смогут пойти на то, чтобы брать за лечение от COVID-19 деньги.

«Поэтому в любом случае государство его лечить будет в полной мере», — резюмировал депутат и призвал людей не заниматься демагогией.

Ранее лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что полностью поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса. Он также сказал, что поддерживает идею о том, чтобы ввести платные медуслуги по лечению ковида для тех, кто не хочет вакцинироваться.