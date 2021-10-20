Онищенко не оценил предложение Макаревича платно лечить от ковида непривитых
Депутат Онищенко раскритиковал идею лидера Машины времени Макаревича за деньги лечить антипрививочников от ковида
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко раскритиковал идею музыканта Андрея Макаревича предложить антипрививочникам в случае заболевания ковидом лечиться за свой счет. Онищенко заявил, что государство обязано бесплатно лечить своих граждан.
«[Лечение россиян за свой счет] недопустимо! Человек, который не хочет идти на прививку, наплевательски относится к своему здоровью, но мы обязаны его лечить. Это обязанность государства, записанная в Конституции», — заявил он Daily Storm.
Бывший главный санитарный врач отметил, что непривитый больной человек, если его не будут лечить, будет заражать других, в том числе детей и стариков. Он добавил, что коронавирус является опасностью для всех людей, поэтому, по мнению Онищенко, власти просто не смогут пойти на то, чтобы брать за лечение от COVID-19 деньги.
«Поэтому в любом случае государство его лечить будет в полной мере», — резюмировал депутат и призвал людей не заниматься демагогией.
Ранее лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что полностью поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса. Он также сказал, что поддерживает идею о том, чтобы ввести платные медуслуги по лечению ковида для тех, кто не хочет вакцинироваться.