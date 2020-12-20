Онищенко назвал ситуацию с коронавирусом в Москве управляемой

Депутат Госдумы и бывший санитарный врач Геннадий Онищенко заявил, что ситуация касательно коронавируса в России протекает закономерно. Он также отметил, что рост заболеваемости все еще есть, но эту проблему нужно решать не новыми запретами.

«Все-таки благодаря тем мерам, которые принимают в Москве, можно сегодня говорить о некоторой управляемости этого процесса. <…> Нам сегодня нужно активно включаться в прививочную кампанию. Это то реальное средство профилактики, которое позволит не просто сдерживать, а уже управлять эпидемическим процессом», — передает РИА «Новости» его слова.

По мнению депутата, управлять ситуацией можно с помощью тех требований, которые уже существуют. Онищенко напомнил, что достаточно соблюдать правила личной гигиены и социальную дистанцию, тогда ничего не придется закрывать. Более того, эксперт уверен, что закрытие только навредит.

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян заявил, что риск повторного заражения коронавирусом теоретически существует. По его словам, в любом случае есть люди, у которых может не выработаться иммунитет в результате перенесенного заболевания или проведенной вакцинации.