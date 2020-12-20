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    20 декабря 2020, 13:36

    Названы условия повторного заражения коронавирусом

    Екатерина Шамина

    Возможность заразиться коронавирусом повторно теоретически существует. Об этом рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в интервью телеканалу «Звезда».
    Названы условия повторного заражения коронавирусом

    «У меня нет убеждения, что повторное заражение происходит. Теоретически оно возможно, то есть теоретический базис для этого существует, без сомнения. Он существует для любой инфекции», — сказал Тотолян.

    Он отметил, что всегда есть люди, у которых может не выработаться иммунитет в результате перенесенного заболевания или проведенной вакцинации.

    «Это лица, у которых существуют явные или скрытые дефекты иммунной системы, так называемое иммунодефицитное состояние», — добавил он.

    Ученый отметил, что если у человека не выработался ни клеточный, ни гуморальный иммунитет, то это повод, чтобы пройти иммунологическое обследование, чтобы либо исключить «поломку» иммунной системы, либо начать лечение.

    Тотолян сообщил, что сотрудники научно-исследовательского института с лета наблюдают людей, которые заявляют, что переболели COVID-19 повторно. Каждый случай они изучили детально, ни один случай не подтвердился.