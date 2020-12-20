Названы условия повторного заражения коронавирусом

«У меня нет убеждения, что повторное заражение происходит. Теоретически оно возможно, то есть теоретический базис для этого существует, без сомнения. Он существует для любой инфекции», — сказал Тотолян.

Он отметил, что всегда есть люди, у которых может не выработаться иммунитет в результате перенесенного заболевания или проведенной вакцинации.

«Это лица, у которых существуют явные или скрытые дефекты иммунной системы, так называемое иммунодефицитное состояние», — добавил он.

Ученый отметил, что если у человека не выработался ни клеточный, ни гуморальный иммунитет, то это повод, чтобы пройти иммунологическое обследование, чтобы либо исключить «поломку» иммунной системы, либо начать лечение.

Тотолян сообщил, что сотрудники научно-исследовательского института с лета наблюдают людей, которые заявляют, что переболели COVID-19 повторно. Каждый случай они изучили детально, ни один случай не подтвердился.