Совет делать ингаляции водкой для защиты от «омикрон»-штамма является просто глупой шуткой. Такое мнение «Газете.ru» высказал, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

«Это демонстрация невежества, и ее можно воспринять как некую неудачную шутку. <…> Ингаляции водкой, самогоном — это неумные издевки. Глупая, неудачная шутка», — заявил Онищенко.

По его мнению, справиться с «омикрон»-штаммом поможет только лишь вакцинация.

«Граждан необходимо убеждать в необходимости вакцинации и ревакцинации от коронавирусной инфекции», — заявил Онищенко.

Ранее ученые из Бостонского университета в США заявили, что заболевание коронавирусной инфекцией способно угнетать мужскую репродуктивную функцию.

Ученые из Японии сделали вывод, что у курящих людей риск тяжелых последствий заражения коронавирусом, после которых требуется подключение к аппарату ИВЛ, почти в два раза больше, чем у некурящих.