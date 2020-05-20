Онищенко: человечество может столкнуться с новым коронавирусом через 10 лет

Вспышки коронавирусных инфекций случаются в мире с определенной периодичностью. Если учитывать такую цикличность, то новый коронавирус может передаться человеку в ближайшие 10 лет.

Прогноз озвучил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. О своих предположениях он рассказал ТАСС.

Политик и бывший главный санитарный врач РФ напомнил, что в 2002 году мир столкнулся с атипичной пневмонией — SARS, а в 2012-м — с ближневосточным респираторным синдромом, известным как MERS.

«После 2002 года прошло 10 лет, после 2012 года, будем считать, восемь лет, вот примерная цикличность», — обратил внимание Онищенко.

Он не исключил, что новый вид коронавируса «придет» к людям спустя такой же срок или раньше.

После нынешней пандемии, предположил парламентарий, у людей сформируется иммунитет против конкретно этого вируса. Случаи заболевания тогда станут единичными и не с таким агрессивным проявлением.

Вызывающий COVID-19 коронавирус, заключил Онищенко, в итоге станет одним из сотен видов вируса, которые циркулируют ежегодно во время сезонных вспышек респираторных заболеваний.

Он также посчитал ошибкой называть снижение распространения коронавируса в России термином «плато».