Онищенко объяснил ошибки в употреблении термина «плато»

Распространение коронавирусной инфекции в России снижается. Однако называть это «плато» ошибочно. Такое заявление сделал депутат и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

«У нас был подъем заболеваемости, пик заболеваемости и наметившаяся тенденция к снижению. Не „плато“, как [говорят] люди, которые нахватались всякой ереси, а тенденция к снижению интенсивности распространения коронавирусной инфекции наметилась», — подчеркнул он в комментарии ТАСС.

Онищенко отметил, что расслабляться пока рано. Нужно продолжать соблюдать меры безопасности. Ведь то, как ситуация будет дальше развиваться, напрямую зависит от всех россиян. Он посоветовал носить маски не только в метро и общественных местах, но даже на улице. Кроме того, зампред Госдумы по образованию и науке призвал ведомства действовать согласованно при информировании людей об эпидемии и мерах защиты.

Парламентарий также не исключил, что следующий вид коронавируса может перейти к человеку в ближайшие 10 лет. Он напомнил, что предыдущие вспышки коронавирусной инфекции произошли с разницей в декаду. Это были SARS в 2002 году (тяжелый острый респираторный синдром, известный как атипичная пневмония) и MERS в 2012-м (ближневосточный респираторный синдром).

Бывший санитарный врач надеется, что после пандемии у населения сформируется иммунитет к SARS-CoV-2.

«Вирус будет циркулировать, но он не будет таким агрессивным, потому что те, кто приобрел иммунитет, у них будет он существовать», — считает Онищенко.