Омский врач Кореннова назвала полезное свойство малых доз алкоголя

Доктор медицинских наук Ольга Кореннова заявила, что алкоголь в определенных дозах способен контролировать нужный уровень холестерина в крови. Слова исполняющего обязанности главврача Омского клинического кардиологического диспансера привел портал «Город55».

Алкоголь в малых количествах способен регулировать уровень холестерина, а также бороться с некоторыми заболеваниями. Об этом в ходе пресс-конференции заявила профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины Омского медицинского государственного университета Ольга Кореннова.

«Нет препаратов, которые будут нормализовать уровень хорошего холестерина, кроме алкоголя. Лечебная профилактическая доза алкоголя равна одной унции для женщины, двум унциям — для мужчины. Одна унция — это 30 граммов спирта, или 60 граммов водки, или 176 граммов вина в сутки», — добавила специалист.

В качестве альтернативы по регулированию уровня холестерина можно принимать кофе и шоколад. Они мягче действуют на организм, но употреблять их тоже нужно в ограниченных количествах.

Врач заметила, что принимать алкоголь как лекарство можно людям с отсутствием алкогольной зависимости. Россиянам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и проблемами с печенью стоит отказаться от алкоголя.

Ранее диетолог Кортни Д’Анджело заявила, что некоторые алкогольные напитки могут навредить фигуре. Специалист рекомендовал отдать предпочтение сухим винам или легкому пиву.