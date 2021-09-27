Диетолог рассказал о вреде алкоголя для фигуры

Доктор медицинских наук, диетолог Кортни Д’Анджело рассказал, что некоторые алкогольные напитки могут принести вред фигуре. Врач объяснил, какой алкоголь лучше пить во время застолья, чтобы не поправиться. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на статью в журнале Food Sciences & Nutrition.

Бокал красного вина содержит 250 калорий. При этом многие люди не ограничиваются одним бокалом, что только провоцирует набор лишнего веса. При этом зачастую в состав алкогольных напитков входит большое количество сахара.

Во время застолья специалист посоветовал отдать свое предпочтение легкому пиву. Кроме того, можно выбрать сельтерские напитки или сухое вино. При этом лучше не употреблять алкогольные напитки каждый вечер.

Ранее спортивный диетолог рассказал, как похудеть без вреда для здоровья. Врач посоветовала не снижать количество калорий слишком радикально. Также стоит разнообразить рацион свежими сезонными фруктами. При этом во время каждого приема пищи стоит употреблять белок, картофель, злаки и бобовые.