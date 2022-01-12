«Омикрон» выявили у 76% зараженных ковидом в выборке ФМБА

Доля заболевших штаммом «омикрон» среди пациентов с ковидом, которых исследует Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России, составляет 76%. С таким заявлением в среду, 12 января, выступила руководитель агентства Вероника Скворцова.

«Вчера и сегодня мы видим достаточно уже выраженное доминирование „омикрона“ перед другими линиями, прежде всего „дельтой“. Скажем, на вчерашний показатель в нашей, я хочу это подчеркнуть, когорте, которая набирается, — 76% „омикрона“», — сказала Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее в тот же день вице-премьер Татьяна Голикова говорила о том, что на текущий момент на территории России известно только о 698 случаях заражения «омикрон»-штаммом. Самая большая доля из этих заболеваний приходится на Московский регион — столицу и Подмосковье.

Президент России Владимир Путин объявил, что у страны есть примерно две недели, чтобы подготовиться к новому удару вируса. По его словам, сейчас особенно важно вакцинироваться и мобилизовать все учреждения — особенно больничную сеть и промышленность в России.