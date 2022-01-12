Путин поручил придумать, как активнее вакцинировать россиян

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости проработать вопросы вакцинации от коронавируса и мобилизации учреждений разного рода, чтобы подготовиться к новому удару СOVID-19. Такое поручение он дал председателю правительства Михаилу Мишустину во время заседания с членами кабмина. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам Путина, в стране необходимо наращивать вакцинирование.

«Я просил бы в этой связи председателя правительства проработать этот вопрос и с регионами РФ в самое ближайшее время, потому что для того, чтобы эффективно работать, мы с вами хорошо знаем, здесь нужна мобилизация учреждений разного рода и федеральных учреждений и региональных, местных, отраслевых», — сказал президент.

Президент подчеркнул, что важно подготовиться, чтобы быть готовым к новому витку ковида.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что введение нового локдауна в России на фоне распространения «омикрона» возможно, если начнут фиксировать более 40 тысяч случаев заражения в сутки.