Новую версию «Спутника V» разработают против «омикрон»-штамма

В Центре имени Гамалеи адаптируют вакцину от коронавируса «Спутник V» к новому штамму «омикрон». Об этом говорится в заявлении научно-исследовательского центра и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) на сайте препарата.

Разработчики вакцины полагают, что и «Спутник V», и «Спутник Лайт» остаются эффективными против новых вариаций коронавируса, вызывающих опасения, включая очередную южноафриканскую версию патогена «омикрон». Однако в Центре имени Гамалеи все же приступили к разработке новой версии «Спутника», адаптированной к штамму «омикрон». Хоть это и маловероятно, но если такая адаптация потребуется, то уже через 45 дней ее будут готовы запустить в серийное производство.

«Несколько сотен миллионов бустерных доз Sputnik Omicron могут поступить на международный рынок уже к 20 февраля 2022 года, а в течение года будет доступно более трех миллиардов доз», — говорится в пресс-релизе.

Вирусолог Петр Чумаков ранее рассказал «360», что «омикрон»-штамм, возникший в Южной Африке, имеет много мутаций и довольно быстро распространяется. По словам ученого, «омикрон» потенциально опасен, но делать выводы о том, что он может быть более смертоносным, чем предыдущие штаммы, пока преждевременно.