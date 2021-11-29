Вирусолог предупредил о множественных мутациях «омикрон»-штамма

Новый штамм коронавируса «омикрон» имеет большое количество мутаций. Ковидом этой разновидности в Африке болеют много людей с иммунодефицитом. Однако говорить о том, что этот вариант самый смертельный, пока не стоит. Об этом в разговоре с «360» заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

«Он не то что самый смертельный, пока нет такой информации. Он довольно быстро распространяется, и поэтому потенциально он опасен», — рассказал Чумаков.

Он напомнил, что «омикрон»-штамм возник в Африке.

«[Он возник] в Ботсване, где очень большой процент иммунодефицитных людей, там очень много больных СПИДом, и у таких больных заболевание протекает более тяжело и вирус гораздо дольше задерживается в организме, начинает приспосабливаться к организму и накапливать мутации. Новый штамм накопил довольно много мутаций», — отметил вирусолог.

По его словам, штамм после мутаций приобрел дополнительные свойства. Он намного интенсивнее заражает людей. Ему нужна гораздо меньшая доза, чтобы вызвать заражение.

Чумаков удивился тому, что «омикрон»-штамм обнаружили во многих местах в мире. Ведь перелеты сейчас ограничены, особенно это касается полетов в Африку.

«Нет данных, насколько хорошо он нейтрализуется сыворотками перенесших заболевание и вакцинированных. Я думаю, что пока он должен нейтрализоваться. Нужно ускорять вакцинирование, потому что циркуляция вируса будет продолжаться до тех пор, пока есть люди, которые служат хорошим инкубатором для этого вируса. Вакцинированные люди более устойчивые», — подчеркнул вирусолог.

Он добавил, что когда большая часть людей будет вакцинирована, то циркуляция вируса сойдет на нет, а вместе с тем снизится вероятность новых опасных вариантов вируса.

Ранее врач из ЮАР Анжелик Кутзее перечислил симптомы, которые могут указать на заражение штаммом «омикрон».