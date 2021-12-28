«Омикрон»-штамм усилил иммунитет против «дельты»

«Омикрон»-штамм коронавируса усилил у переболевших им иммунную защиту против «дельты». Такое открытие выявили ученые ЮАР и опубликовали в архиве предпринтов MedRxiv.

С этой целью были исследованы 15 человек, которые были заражены «омикроном» и демонстрировали его симптоматику. Ученые проверяли способность их антител нейтрализовать как «омикрон», так и «дельту». Было обнаружено усиление нейтрализации «дельты». Эти работы могут позволить говорить о возможном уменьшении тяжести бремени COVID-19.

Чуть ранее в России за сутки выявили 21 922 случая COVID-19 в 85 регионах. Это минимальное значение с 28 сентября.