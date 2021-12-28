Число новых случаев ковида в России оказалось минимальным с конца сентября

В России за сутки выявили 21 922 случая COVID-19 в 85 регионах. Это минимальное значение с 30 сентября.

Из новых случаев у 1496 больных не было симптомов ковида. Всего с начала пандемии число заболевших с учетом новых данных стало 10 437 152.

Больше всего новых случаев выявили в Санкт-Петербурге (1802), Москве (1705) и Подмосковье (1574).

За сутки в России зафиксировали 935 летальных исходов. Самая большая смертность в Москве (73), Санкт-Петербурге (61) и Московской области (41). За весь период от ковида скончались 306 090 человек.

За сутки в России врачи выписали 43 961 человека. Больше всего — в Санкт-Петербурге (3182), Москве (3111) и Московской области (2507). С учетом этих данных число выздоровевших с начала пандемии выросло до 9 337 447 человек.

В Московской области с начала пандемии сделали 13 883 592 ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Во вторник Минздрав опубликовал новую версию рекомендаций по лечению ковида. В нее включили информацию об «омикроне» и вакцину для подростков «Спутник М».