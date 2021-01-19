Около 50 депутатов Госдумы РФ сделают прививку от коронавируса
Порядка 50 депутатов Государственной думы РФ сделают прививку от коронавируса, сообщило РИА ФАН.
Процедуру вакцинации уже прошел руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Помимо прочего, прививки сделали глава Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов и председатель ЛДПР Владимир Жириновский.
Ранее сообщалось, что жители России могут получить документы о прохождении вакцинации от коронавируса через сайт госуслуг. В целом с 31 декабря минувшего года такие сертификаты выдали 34 тысячам граждан.