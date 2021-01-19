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    19 января 2021, 12:42

    Около 50 депутатов Госдумы РФ сделают прививку от коронавируса

    Полина Петрова

    Порядка 50 депутатов Государственной думы РФ сделают прививку от коронавируса, сообщило РИА ФАН.
    Около 50 депутатов Госдумы РФ сделают прививку от коронавируса

    Процедуру вакцинации уже прошел руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Помимо прочего, прививки сделали глава Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов и председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

    Ранее сообщалось, что жители России могут получить документы о прохождении вакцинации от коронавируса через сайт госуслуг. В целом с 31 декабря минувшего года такие сертификаты выдали 34 тысячам граждан.