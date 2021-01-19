Около 50 депутатов Госдумы РФ сделают прививку от коронавируса

Процедуру вакцинации уже прошел руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Помимо прочего, прививки сделали глава Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов и председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

Ранее сообщалось, что жители России могут получить документы о прохождении вакцинации от коронавируса через сайт госуслуг. В целом с 31 декабря минувшего года такие сертификаты выдали 34 тысячам граждан.