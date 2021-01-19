Более 30 тысяч привитых от COVID россиян получили сертификаты через госуслуги

Он пояснил, что каждый человек, получивший вторую инъекцию препарата, может найти сертификат в своем личном кабинете на сайте. Чернышенко отметил, что сам документ представляет собой QR-код, который можно хранить в мобильном приложении и предъявлять при необходимости.

«Быстро и никаких бумажных документов, которые нужно носить с собой», — подчеркнул он.

Заместитель председателя правительства напомнил, что президент поставил задачу сделать так, чтобы взаимодействие гражданина и власти было понятным и удобным. Для этого возможности сайта госуслуг постоянно расширяют, чтобы люди могли с его помощью решать как можно больше вопросов.

Массовая вакцинация граждан России от коронавируса началась в понедельник 18 января. Записаться на процедуру можно на сайте госуслуги или в мобильном приложении. Для этого нужно кликнуть по баннеру или выбрать услугу «Запись на прием к врачу».

В первый день в больнице Домодедова на прием записались 40 человек. Все они приходят по расписанию. Каждый из них сначала заполняет анкету, а после идет на осмотр, где решают окончательно можно человеку прививаться или нет. На разморозку вакцины отводится 15 минут, после инъекции человек остается под наблюдением врачей еще на полчаса. Если все в порядке, то его отпустят с просьбой вернуться через 21 день для получения второй дозы.

На сегодняшний день в Московской области доступна прививка от коронавируса «Спутник V», это первый в мире зарегистрированный препарат от возбудителя. Укол ставится в мышцу плеча. Вакцина полностью безопасна и практически не вызывает побочных эффектов.