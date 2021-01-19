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    19 января 2021, 00:21

    Более 30 тысяч привитых от COVID россиян получили сертификаты через госуслуги

    Анатолий Минкин

    Россияне могут получить сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса через сайт госуслуги. Всего с 31 декабря 2020 года такие документы получили около 34 тысяч человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко.
    Более 30 тысяч привитых от COVID россиян получили сертификаты через госуслуги

    Он пояснил, что каждый человек, получивший вторую инъекцию препарата, может найти сертификат в своем личном кабинете на сайте. Чернышенко отметил, что сам документ представляет собой QR-код, который можно хранить в мобильном приложении и предъявлять при необходимости.

    «Быстро и никаких бумажных документов, которые нужно носить с собой», — подчеркнул он.

    Заместитель председателя правительства напомнил, что президент поставил задачу сделать так, чтобы взаимодействие гражданина и власти было понятным и удобным. Для этого возможности сайта госуслуг постоянно расширяют, чтобы люди могли с его помощью решать как можно больше вопросов.

    Массовая вакцинация граждан России от коронавируса началась в понедельник 18 января. Записаться на процедуру можно на сайте госуслуги или в мобильном приложении. Для этого нужно кликнуть по баннеру или выбрать услугу «Запись на прием к врачу».

    В первый день в больнице Домодедова на прием записались 40 человек. Все они приходят по расписанию. Каждый из них сначала заполняет анкету, а после идет на осмотр, где решают окончательно можно человеку прививаться или нет. На разморозку вакцины отводится 15 минут, после инъекции человек остается под наблюдением врачей еще на полчаса. Если все в порядке, то его отпустят с просьбой вернуться через 21 день для получения второй дозы.

    На сегодняшний день в Московской области доступна прививка от коронавируса «Спутник V», это первый в мире зарегистрированный препарат от возбудителя. Укол ставится в мышцу плеча. Вакцина полностью безопасна и практически не вызывает побочных эффектов.