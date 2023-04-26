Здоровье 26 апреля 2023, 16:14 Охват детей вакцинацией против кори в России составил почти 100% Глава Роспотребнадзора Попова: охват детей прививками против кори составил 97% РИА «Новости»

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В России общий охват вакцинации против кори среди детей составляет примерно 97%. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Охват прививками от кори среди детей в России составляет 97%, то есть привиты практически все», — сказала она.

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По ее словам, общее число заболевших корью детей составляет чуть больше тысячи.

Попова также отметила, что в рамках кампании по противокоревой подчищающей иммунизации удалось привить порядка 500 тысяч человек в России.

«В рамках подчищающей иммунизации на сегодняшний день привиты около 500 тысяч человек. Мы продолжаем эту работу, в планах на следующий месяц привить еще значительное число человек, не имеющих иммунитета», — добавила глава ведомства.

Ранее внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Роман Полибин объяснил, что заболеваемость корью обнаружили уже в 44 субъектах страны, поэтому необходима вакцинация. Первыми будут прививать детей и лиц до 35 лет, не болевших корью ранее.