26 апреля 2023, 16:14
Охват детей вакцинацией против кори в России составил почти 100%
Глава Роспотребнадзора Попова: охват детей прививками против кори составил 97%
В России общий охват вакцинации против кори среди детей составляет примерно 97%. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Охват прививками от кори среди детей в России составляет 97%, то есть привиты практически все», — сказала она.
Реклама
По ее словам, общее число заболевших корью детей составляет чуть больше тысячи.
Попова также отметила, что в рамках кампании по противокоревой подчищающей иммунизации удалось привить порядка 500 тысяч человек в России.
«В рамках подчищающей иммунизации на сегодняшний день привиты около 500 тысяч человек. Мы продолжаем эту работу, в планах на следующий месяц привить еще значительное число человек, не имеющих иммунитета», — добавила глава ведомства.
Ранее внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Роман Полибин объяснил, что заболеваемость корью обнаружили уже в 44 субъектах страны, поэтому необходима вакцинация. Первыми будут прививать детей и лиц до 35 лет, не болевших корью ранее.
Дети
Врачи
Вакцинация
Реклама
Реклама