Пока в России не вакцинируются 60% населения, ограничительные меры продолжат действовать в стране. Тем не менее в регионах ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга.

«Сегодня мы можем сказать, что в стране с распространением новой коронавирусной инфекции ситуация стабилизируется», — процитировало ее слова РИА «Новости».

Она отметила, что суточный показатель заболеваемости у регионов сильно отличается. Более двух раз выше среднего по России показатель превышен в Республике Карелия, в Санкт-Петербурге, а также в Республике Калмыкия.

Меньше всего заболевших в Татарстане, Чечне, Дагестане, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предположила, что россияне смогут отказаться от ношения масок уже в этом году. Но только в том случае, если будут соблюдать меры профилактики распространения коронавируса. Поэтому, по ее мнению, сейчас главное — не расслабляться.