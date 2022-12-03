Здоровье 03 декабря 2022, 07:52 Офтальмолог рассказал, опасен ли холод для глаз Офтальмолог Хомяков: холод в диапазоне температур средней полосы не вреден для глаз

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Холод в диапазоне температур средней полосы до -20 градусов не вреден для глаз. Об этом RT рассказал доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Сергей Хомяков.

«Мигательные движения век не дадут глазному яблоку замерзнуть. Обморожение глаз — чрезвычайно редкое явление», — сказал он.

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При этом врач отметил, что отрицательные температуры, как и воздействие ветра, могут вызывать спазм устьев слезных канальцев, отечность слизистой носа в области устья носо-слезного канала. Это приводит к слезотечению на улице — естественная физиологическая реакция.

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Так, температуры -50, -60 градусов, которые отмечаются в районе Оймякона, в сочетании с ветром и действительно могут вызвать обморожение век, роговицы и конъюнктивы.

Также у пожилых людей снижается тонус век, и потому на холоде и на ветру и на холоде чаще проявляются слезостояние и слезотечение.

Ранее специалисты рассказали, что солнцезащитные очки и курение могут негативно сказаться на зрении. Также немаловажно освещение во время работы.