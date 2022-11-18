Здоровье 18 ноября 2022, 14:15 Названы привычки, которые могут навредить зрению utro.ru: некачественные солнцезащитные очки могут навредить зрению Unsplash

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Названы три привычки, от которых может ухудшиться зрение. Среди них — ношение некачественных солнцезащитных очков, сообщил сайт utro.ru.

Солнечные лучи, которые проходят через стекла плохого качества, негативно влияют на здоровье глаз. Еще одним фактором является курение. Со временем оно может спровоцировать снижение остроты зрения, и тогда понадобится помощь офтальмолога.

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Кроме того, важную роль играет освещение во время работы. Если оно постоянно тусклое, достаточно пары месяцев, чтобы зрение село.

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Ранее офтальмолог Александр Трость рассказал, что негативно сказаться на здоровье глаз могут те болезни, которые напрямую не связаны со зрением.

Он отметил, что зрение может ухудшиться не только у пожилых людей, но и у тех, у кого есть хронические заболевания. Например, к таковым относятся сахарный диабет, гипертония, менингит, энцефалит и многое другое.

Также врач отметил, что необходимо срочно обратиться к офтальмологу, если в глазах возникли болевые ощущения, сухость, покраснения или помутнения.