Здоровье 11 декабря 2023, 10:27 Обновленную вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в России Минздрав РФ зарегистрировал вакцину «Спутник Лайт» с новым антигенным составом РИА «Новости»

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Российский Минздрав зарегистрировал обновленную версию отечественной вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Минздрав России зарегистрировал вакцину „Спутник Лайт“ для профилактики новой коронавирусной инфекции с обновленным антигенным составом», — указали в ведомстве.

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В пресс-службе добавили, что сейчас завершается госконтроль качества первых серий вакцины в лабораториях Росздравнадзора. Благодаря регистрации нового «Спутника Лайт» производитель сможет ввести его в гражданский оборот и организовать поставки по заказам регионов.

По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, обновленная вакцина должна помочь в профилактике заражения циркулирующими в настоящее время штаммами коронавируса. Новая версия «Спутника Лайт» успешно прошла клинические испытания. Гинцбург также отмечал, что отгрузка для поставки вакцины в регионы должна стартовать 11 или 12 декабря.