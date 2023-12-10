Здоровье 10 декабря 2023, 14:10 Назван срок поступления в поликлиники обновленной вакцины «Спутник Лайт» Гинзцбург: Минздрав согласовал обновление вакцины «Спутник Лайт» РИА «Новости»

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Отгрузка для доставки в регионы вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом начнется во второй половине дня понедельника, 11 декабря, или во вторник, 12 декабря. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он подчеркнул, что обновленный состав препарата получил одобрение Минздрава. Остался только последний шаг — утвердить в Росздравнадзоре внешнюю упаковку.

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«В понедельник с утра в Росздравнадзор повезут внешнюю упаковку вакцины, то есть коробочку, в которую составляются флакончики, они должны это согласовать. Я думаю, что это должно занять 1,5−2 часа», — заявил Гинцбург.

Директор центра добавил, что после этого все 135 тысяч доз внесут в электронную базу и начнут отправку в регионы.

Вакцина «Спутник Лайт» представляет собой первый компонент препарата от коронавирусной инфекции «Спутник V». Обновление состава понадобилось в связи с мутацией возбудителя, который начал обходить иммунную защиту, которую ранее обеспечивали вакцины.

В октябре Александр Гинцбург заявил, что от заражения вариантом коронавируса «кракен» первоначальная версия препарата уже не защищает. Поэтому потребовалось менять антигенный состав и проводить новые клинические испытания.