Обнаружена связь между COVID-19 и употреблением алкоголя

Группа ученых из американского Университета Питтсбурга отметила неожиданную связь между иммунитетом к коронавирусу и употреблением крепкого спиртного. Работу можно видеть на medRxiv.org, впрочем, рецензии на нее пока нет.

«Лица, подвергшиеся воздействию COVID-19, но имевшие отрицательный результат теста, как правило, употребляли больше спиртных напитков, чем пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией: в среднем около одного напитка в день. Потребление пива и вина не было статистически значимым», — пишут авторы. При этом было исследовано 90 человек возрастом от 55 до 103 лет.

Установлено также, что наличие в прошлом расстройства, связанного с зеленым змием, не повышает риск заболеть COVID-19.

Российские же эксперты полагают, что ежедневное употребление алкоголя даже в малых дозах может быть опасно для здоровья. Старший научный сотрудник кафедры иммунохимии УрФУ Михаил Волков предположил ранее, что результаты исследования американцев говорят не об усилении иммунитета пьющих граждан. Скорее всего, выпивающие люди просто легче воспринимали вызванный пандемией стресс.