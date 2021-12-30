Пить или не пить: ученые из США и РФ по-разному оценили влияние алкоголя на COVID-19

Ученые из Питтсбургского университета нашли взаимосвязь между высоким уровнем иммунитета против коронавируса и степенью употребления крепких алкогольных напитков. Более пьющие люди якобы гораздо устойчивее к вирусу, чем принципиальные трезвенники.

Результаты проведенного исследования озвучены в статье, которую опубликовали на портале Medrxiv. Участие в нем приняли 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет.

Люди контактировали с инфицированными коронавирусом. Те из них, кто употреблял в месяц порядка 27 порций крепкого алкоголя, не заразились. Заболевшие, по данным ученых, выпивали не более 0,4 порции спиртного ежемесячно. При этом взаимосвязи между заражением SARS-CoV-2 и употреблением слабого алкоголя специалисты не выявили.

Российские эксперты полагают, что ежедневное употребление алкоголя даже в малых дозах может быть опасно для здоровья. Нарколог Алексей Казанцев в интервью газете «Известия» заявил, что спиртное только ухудшает естественную защиту от инфекций. А ежедневный прием алкоголя в итоге приведет к зависимости.

Старший научный сотрудник кафедры иммунохимии УрФУ Михаил Болков предположил, что результаты исследования американцев говорят не об усилении иммунитета пьющих граждан. Скорее всего, выпившие люди просто более легко воспринимали вызванный пандемией стресс.