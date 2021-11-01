Представитель ВОЗ в России оценила эффективность введенных нерабочих дней

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович оценила эффективность принятых мер по борьбе с распространением коронавируса. В частности, введенных нерабочих дней и новых временных ограничений. Она отметила, что больше тысячи человек сейчас умирают ежедневно, и эта цифра достаточно внушительная.

В эфире телеканала «Россия 1» Вуйнович отметила, что эффект от новых мер будет зависеть полностью от того, как будут вести себя россияне во время каникул. Как они будут соблюдать меры профилактики и насколько серьезно воспримут сложившуюся ситуацию.

Вуйнович отметила, что «очень важно, чтобы практически применялись все те меры, о которых говорится 20 месяцев и дольше, чтобы снизить рост случаев». Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также отмечала, что эффект от принятых мер не может наступить незамедлительно.

Первое — это коэффициент распространения коронавируса. Если показатель больше единицы, это означает, что ситуация остается достаточно напряженной, рассказал замруководителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Ранее московские власти назвали три критерия для продления в столице нерабочих дней. Первым и самым главным стал коэффициент распространения коронавируса, второй — это наличие свободных коек, третий — количество ИВЛ.