Обладателей четвертой группы крови назвали долгожителями

По информации «Царьграда», специалистам удалось выяснить, что составные части крови в значительной степени сказываются на продолжительности жизни человека.

По оценкам ученых, обладатели первой группы больше других подвержены осложнениям в репродуктивной системе. Зачатие ребенка для них может стать серьезной проблемой. При этом им вряд ли стоит ожидать болезней сердца.

Те, кто обладают второй группой крови, обычно подвержены простудам, диабету и депрессии. Им также стоит опасаться развития рака желудка.

Третья группа хорошо защищена от инфекций, однако говорит о риске отита и онкологии, а четвертая — о пороке сердца.

Исследователи подчеркнули, что наибольшее число долгожителей наблюдается среди обладателей четвертой группы крови.

Ранее доктор Виктор Розенберг заявил, что ученые теперь умеют «отключать» раковые опухоли. Таким образом, появляется возможность обезвредить рак.