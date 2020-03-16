Эксперт: ученые научились «отключать» раковые опухоли

По словам специалиста, опухоль увеличивается в размерах из-за того, что получает питательные вещества и кислород, находящиеся в кровеносных сосудах. Однако, если закрыть «краник», то получится обезвредить рак.

Доктор поделился методикой, используемой специалистами из Национальных институтов здравоохранения США. Она предполагает предотвращение прорастания новых кровеносных сосудов, которые необходимы для питания опухоли.

«Идея заключается в блокировании ключевых ферментов, которые, собственно, обеспечивают ангиогенез. В пилотных экспериментах, проведенных на эмбрионах рыбки данио, исследователям уже удалось успешно „отключить“ гены, ответственные за выработку этих ферментов», — пояснил Розенберг.

Доктор сообщил, что опыты на мышах уже прошли успешно. По итогу было замечено уменьшение роста кровеносных сосудов в опухоли.

Врач также отметил, что в мире есть и хорошие новости из мира здравоохранения, а не только печальные про коронавирус.