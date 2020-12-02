Обязательным условием для госпитализации ковид-пациентов назвали сопутствующие заболевания

Пациентов с коронавирусом нужно госпитализировать, если у них есть сопутствующие заболевания. Человек вне группы риска может лечиться дома. В стационар необходимо класть «тяжелых» больных.

Академик РАН и депутат Госдумы Геннадий Онищенко пояснил в беседе с газетой «Вечерняя Москва», при каких условиях ковид-пациентам может потребоваться больничное лечение.

«Если заболевание коронавирусом протекает в легкой форме, но есть эндокринная болезнь, например диабет, то лучше все-таки госпитализировать человека», — заметил специалист.

Онищенко добавил, что аналогично необходимо действовать и в том случае, если больной COVID-19 страдает онкологией. У таких пациентов иммунитет априори подавлен, им требуется госпитализация.

Говоря о случившемся в Новосибирске, где врачи скорой, по версии СМИ, отказали в помощи пациенту с коронавирусом и туберкулезом, Онищенко назвал принятое специалистами решение правильным.

«При таком миксе — открытая форма туберкулеза плюс коронавирус — медики, вероятно, взвесили все „за“ и „против“ и решили назначить амбулаторное лечение», — сказал академик РАН.

Он допустил, что заболевание у человека протекало в легкой форме, и заявил, что не всех с подозрением на COVID-19 нужно везти в больницу.

«Если человек не входит в группу риска, то может и дома полечиться», — подчеркнул Онищенко. В стационар, заключил он, кладут людей с тяжелым течением болезни.