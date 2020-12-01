Новосибирск проверит сообщения о том, что скорая высадила больного с COVID-19 на улице

«Территориальным органом Росздравнадзора по Новосибирской области инициированы проверки двух медицинских организаций в связи с информацией в медиа-средствах о факте оставления пациента с коронавирусной инфекцией и туберкулезом лёгких без медицинской помощи», — сказано в сообщении.

Ведомство уточнило, что речь идет о сюжете телекомпании «НСК 49». В репортаже рассказано, что заразившегося коронавирусом жителя Новосибирска с открытой формой туберкулеза высадили из кареты скорой помощи прямо на улице. Все из-за того, чтобы в больнице не было свободных мест.

Росздравнадзор также во время проверки обсудит вопрос правильности организации медицинской эвакуации пациентов с туберкулезом и коронавирусом.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за время эпидемии в Новосибирской области выявили 22 687 случаев коронавируса. Поправиться удалось 18 408 местным жителям, умерло 743 человека.