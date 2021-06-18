Обязательную вакцинацию решили ввести в Туле для людей из групп риска

В Туле введут обязательную вакцинацию от коронавируса для людей из групп риска. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщило РИА «Новости».

«Обязательная вакцинация групп риска введена в Москве, Московской области, на Сахалине, в Кемерове и сегодня в Туле вводится», — сообщила Попова, выступая на заседании ЦИК РФ.

В Туле обязательная вакцинация коснется жителей из групп риска. В случае необходимости эту меру применят и в остальных российских регионах.

Накануне в Тульской области ужесточили действующие ограничения из-за коронавируса. В регионе отменили все массовые мероприятия, которые были запланированы ранее, включая фестиваль «Дикая мята». По рекомендации тульского Роспотребнадзора время работы кафе и ресторанов в области ограничили с 07:00 до полуночи, за исключением услуг доставки и самовывоза.

За прошедшие сутки в Тульской области выявили 77 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев инфекции в регионе достигло 41 206, согласно данным оперативного штаба.

Обязательную вакцинацию между тем ввели для ряда работников в Ленинградской области.