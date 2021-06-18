Власти Ленобласти ввели обязательную вакцинацию для ряда работников

В Ленобласти вслед за московским регионом ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Это следует из постановления местного правительства.

Прививку от коронавируса должны сделать руководители государственных и муниципальных учреждений, работники в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, торговли, транспорта, МФЦ, сотрудники музеев, библиотек, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей, игровых комнат и предприниматели в вышеперечисленных сферах.

Руководители должны обеспечить вакциной до 1 сентября 2021 года не менее 80% сотрудников с учетом медицинских противопоказаний.

В пресс-службе правительства уточнили, что салоны красоты и парикмахерские в «зеленой» зоне теперь должны использовать до 75% посадочных мест, а также следить за соблюдением дистанции 1,5 метра между посетителями в зоне ожидания. Также необходимо все время находиться в маске.

Предприятия общепита в «красной» зоне могут продолжать работу при 50-процентной заполняемости и расстоянии между столами не менее 1,5 метра. С 2:00 до 06:00 можно только обслуживать посетителей навынос или доставлять еду на дом.

Кафе и рестораны в «зеленой» зоне должны обеспечить расстояние между столами не менее 1,5 метра и обработку посуды при 95 градусах. Исключение составляют производственные столовые для работников предприятий, а также кафе на территории железнодорожных, морских и автобусных вокзалов, автозаправках. В ведомстве добавили, что районы Киришский и Волховский перешли в «желтую» зону, а Бокситогорский ― в «красную».

Для массовых мероприятий ограничения будут сняты, только если у всех участников будут справки о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса или об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до концерта.