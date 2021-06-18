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    18 июня 2021, 14:32

    Власти Ленобласти ввели обязательную вакцинацию для ряда работников

    Анастасия Калинина

    В Ленобласти вслед за московским регионом ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Это следует из постановления местного правительства.

    Власти Ленобласти ввели обязательную вакцинацию для ряда работников

    Прививку от коронавируса должны сделать руководители государственных и муниципальных учреждений, работники в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, торговли, транспорта, МФЦ, сотрудники музеев, библиотек, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей, игровых комнат и предприниматели в вышеперечисленных сферах.

    Руководители должны обеспечить вакциной до 1 сентября 2021 года не менее 80% сотрудников с учетом медицинских противопоказаний.

    В пресс-службе правительства уточнили, что салоны красоты и парикмахерские в «зеленой» зоне теперь должны использовать до 75% посадочных мест, а также следить за соблюдением дистанции 1,5 метра между посетителями в зоне ожидания. Также необходимо все время находиться в маске.

    Предприятия общепита в «красной» зоне могут продолжать работу при 50-процентной заполняемости и расстоянии между столами не менее 1,5 метра. С 2:00 до 06:00 можно только обслуживать посетителей навынос или доставлять еду на дом.

    Кафе и рестораны в «зеленой» зоне должны обеспечить расстояние между столами не менее 1,5 метра и обработку посуды при 95 градусах. Исключение составляют производственные столовые для работников предприятий, а также кафе на территории железнодорожных, морских и автобусных вокзалов, автозаправках. В ведомстве добавили, что районы Киришский и Волховский перешли в «желтую» зону, а Бокситогорский ― в «красную».

    Для массовых мероприятий ограничения будут сняты, только если у всех участников будут справки о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса или об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до концерта.