Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Краснодарском крае

В Краснодарском крае введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан. Прививку в ближайшее время должны сделать работники сферы образования, торговли, общественного питания.

Постановление управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю опубликовано на сайте ведомства.

В постановлении глава краснодарского Роспотребнадзора Мария Потемкина отметила, что она проанализировала ситуацию с коронавирусом в регионе и пришла к выводу, что она неблагополучная. Ежедневный прирост заболевших COVID-19 вырос с 1,7 до 2,1 на сто тысяч населения. На 23 июня заболеваемость выросла на 23% по сравнению с началом месяца.

«Коэффициент распространения составляет 1,1. При анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет (74%). Отмечается рост числа заболевших лиц, посещающих общественные места (торгово-развлекательные центры, предприятия общественного питания и парки) и пользующихся общественным транспортом», — сказано в документе.

По этим причинам главный санитарный врач Краснодарского края постановил провести вакцинацию среди работников сферы образования, общественного питания, торговли, туризма, транспорта и сферы бытового обслуживания.