Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели еще в одном регионе России

Руководство Нижегородской области решило ввести в регионе обязательную вакцинацию от SARS-CoV-2. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на постановление главного государственного санитарного врача области.

В документе говорится, что нововведение коснется сотрудников сфер торговли, бытовых услуг, общественного транспорта, медиков и работников образования.

«В срок до 25 июля организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 25 апреля — вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников», — приводит агентство текст постановление.

Также прививку обязали сделать коммунальщиков, энергетиков, полицейских, таксистов, сотрудников общепита, салонов красоты, банков, почты и детских комнат. Санитарный врач распорядился усилить разъяснительную работу по вопросам профилактики. Документ обязал региональный Минздрав развернуть дополнительные прививочные пункты. Ранее решение об обязательной вакцинации от коронавируса приняли в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Ненецком автономном округе, на Сахалине, в Тверской, Тульской и Кемеровской областях.