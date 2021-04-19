Доктор Комаровский развенчал популярные мифы об антибиотиках

Телеведущий и врач Евгений Комаровский опроверг заблуждения по поводу назначения детям антибиотиков вместе с другими лекарственными препаратами. Более того, он заметил, что такое сочетание может стать рискованным для организма.

Как объяснил Комаровский на своей странице в Instagram, в своем подавляющем большинстве антибиотики — это самостоятельные и самодостаточные лекарства.

А препараты, которые используются при лечении детей до года, нетоксичны, а также имеют минимум побочных эффектов. Дополнительных лекарств совершенно не требуют.

Также, по словам врача, не нужны лекарства «для иммунитета». Комаровский отметил, что антибиотики не обладают угнетающим действием на иммунную систему. Противогрибковые препараты принимать вместе с антибиотиками, по его словам, тоже не нужно.

«Нет доказательств, что такие препараты оказывают профилактическое влияние и уменьшают возникновение грибковой инфекции», — отметил медик.

Вместе с антибиотиками также не надо принимать «лекарства для кишечника», заметил Комаровский.

Комаровский до этого рассказал, как распознать аллергию. По его словам, существует основные симптомы, указывающие на болезнь. Так, симптомы могут наблюдаться со стороны дыхательных путей: заложенность носа, кашель, осиплость голоса и затрудненное дыхание. Также со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, боли в животе. К кожным симптомам относятся зуд, покраснение, сыпь и отечность. Также аллергия проявляется со стороны глаз путем слезотечения, покраснения и жжения.