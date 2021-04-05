Комаровский объяснил, как распознать аллергию

Телеведущий и врач Евгений Комаровский рассказал, как распознать аллергию. По его словам, существует основные симптомы, указывающие на болезнь. Об этом врач написал в своем Instagram.

В частности, симптомы могут наблюдаться со стороны дыхательных путей: заложенность носа, кашель, осиплость голоса и затрудненное дыхание. Также со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, боли в животе.

Группа кожных симптомов включает в себя зуд, покраснение, сыпь и отечность, отметил эксперт. Помимо этого, аллергия проявляется со стороны глаз путем слезотечения, покраснения и жжения.

Не исключено, что при аллергии может появиться слабость, бледность, расстройство сознания, снижение артериального давления и холодный пот.

Комаровский ранее объяснил, что о дефиците воды в организме может говорить плач без слез, сухость кожи и слизистых, редкое мочеиспускание, насыщенный цвет мочи, а также плохой эффект от жаропонижающих препаратов.