Здоровье 19 апреля 2023, 13:31 Новый всплеск ковида спрогнозировали в России Санитарный врач Бабура: в России возможен новый всплеск заболеваемости COVID-19

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В России очень вероятен новый всплеск заболеваемости ковидом, заявила главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура. Ее процитировало издание Pravda.

Врач пояснила, что сейчас существует более 600 вариантов коронавирусной инфекции. Это объясняется тем, что вирус мутирует. Бабура напомнила, что в Индии появился штамм «арктур» и уже есть случаи заражения на территории России.

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«Мы думаем, конечно, что всплеск инфекции опять будет», — подчеркнула эпидемиолог.

Она добавила, что, несмотря на улучшение эпидситуации по ковиду, болезнь по-прежнему опасна для людей старше 65 лет. Бабура посоветовала продолжать вакцинироваться от коронавируса и каждые шесть месяцев не забывать проходить ревакцинацию.

По ее информации, в России каждый день регистрируют до восьми тысяч новых случаев COVID-19 и до 60 летальных исходов.