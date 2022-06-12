Новый вариант «омикрона» выявили в России

В России впервые выявили вариант «омикрона» ВА.4. При этом вариант ВА.2 остается в стране превалирующим. Об этом сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту „омикрона“ BA.4. Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один — ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Забор биоматериала датирован концом мая», — рассказал Хафизов. Его процитировало РИА «Новости».

Сейчас в России превалирует вариант BA.2, пояснил специалист Роспотребнадзора. Его субварианты, по словам Хафизова, составляют порядка 95% от всех новых случаев заражения.

Хорошая иммунная прослойка, которая сформировалась благодаря вакцинации и перенесенному коронавирусу, а также антиковидные меры во многом не позволяют широко распространиться новым субвариантам «омикрона».

Говорить о завершении борьбы с коронавирусом в стране пока рано — она до сих пор продолжается. По ключевым направлениям этого сражения Россия оказалась в лидерах, сказал российский лидер Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями на ВДНХ в Москве.