Новый суточный рекорд по коронавирусу зафиксировали в России

Российские врачи получили рекордные 17 347 положительных результатов тестов на COVID-19. Всего в стране теперь насчитывается 1 531 224 случая заражения коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 17 347 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни», — сообщил столичный оперштаб.

Ранее наибольшее число новых инфицированных было зафиксировано 23 октября. Тогда положительные результаты получили 17 340 пациентов.

Сейчас наибольший прирост заболевших выявили в Москве — 5224 человека. Затем идут Петербург — 715, Подмосковье — 499, Нижегородская область — 376 и Ростовская область — 312.

Скончались после инфицирования 219 человек, а выздоровели 7574 пациента. За весь период распространения коронавируса насчитывается о 1 531 224 случая заболевания COVID-19. Поставить на ноги удалось 1 146 096 человек, скончались — 26 269.

Президент Владимир Путин в октябре сообщил о регистрации вакцины от COVID-19 центра «Вектор». Препарат «ЭпиВакКорона» стал вторым после «Спутника V» НИЦЭМ имени Гамалеи. Специалисты Роспотребнадзора провели исследование, подтвердившее безопасность «ЭпиВакКороны» для репродуктивного здоровья пациентов. Полный цикл тестов завершится в декабре 2020 года, пишет РИА ФАН.