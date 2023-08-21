21 августа 2023, 02:05
Новый способ борьбы с алкоголизмом нашли в США
Nature Medicine: ученые США изобрели вакцину от алкогольной зависимости
Исследователи из Медицинского центра Университета штата Огайо разработали вакцину от алкогольной зависимости. При ее создании они использовали генную терапию, сообщил журнал Nature Medicine.
При разработке лекарства использовался переносчик гена — аденовирус. Его модифицировали для встраивания гена, связанного с зависимостью от алкоголя.
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Препарат воздействовал на участок мозга, отвечающий за производство дофамина. У людей с алкогольной зависимостью синтез этого гормона сильно падает, поэтому отказ от горячительного становится сложным процессом. После применения вакцины организм генерирует больше дофамина.
Ученые провели эксперимент на обезьянах, которых сначала пристрастили к спиртному. Однако спустя месяц после вакцинации приматы стали отказываться от алкоголя. Более 90% подопытных обезьян утратили болезненное влечение к алкоголю. В скором времени планируется начать клинические испытания на людях.
Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова заявила, что один бокал вина за ужином может привести к развитию алкоголизма.
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