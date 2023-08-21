Здоровье 21 августа 2023, 02:05 Новый способ борьбы с алкоголизмом нашли в США Nature Medicine: ученые США изобрели вакцину от алкогольной зависимости Pxhere

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Исследователи из Медицинского центра Университета штата Огайо разработали вакцину от алкогольной зависимости. При ее создании они использовали генную терапию, сообщил журнал Nature Medicine.

При разработке лекарства использовался переносчик гена — аденовирус. Его модифицировали для встраивания гена, связанного с зависимостью от алкоголя.

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Препарат воздействовал на участок мозга, отвечающий за производство дофамина. У людей с алкогольной зависимостью синтез этого гормона сильно падает, поэтому отказ от горячительного становится сложным процессом. После применения вакцины организм генерирует больше дофамина.

Ученые провели эксперимент на обезьянах, которых сначала пристрастили к спиртному. Однако спустя месяц после вакцинации приматы стали отказываться от алкоголя. Более 90% подопытных обезьян утратили болезненное влечение к алкоголю. В скором времени планируется начать клинические испытания на людях.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова заявила, что один бокал вина за ужином может привести к развитию алкоголизма.