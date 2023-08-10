10 августа 2023, 12:18
Врач Павлова: бокал вина за ужином может привести к алкоголизму
Любой вид алкоголя вызывает у человека зависимость, даже один бокал вина за ужином может привести к развитию алкоголизма. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале, сообщил «ФедералПресс».
По словам специалиста, на фоне регулярного употребления алкогольных напитков может развиться депрессия и тревожное расстройство. Кроме того, любое количество спиртного негативно влияет на работу нервной системы и поджелудочной железы.
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Врач также отметила, что злоупотребление алкоголем может спровоцировать ожирение и диабет.
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