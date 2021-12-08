Новый минимум по количеству заболевших COVID-19 с середины октября зафиксирован в России

За последние 24 часа в России выявили 30 752 случая коронавируса. Это наименьшее зарегистрированное число заражений за последние полтора месяца.

За сутки выздоровели 36 976 человек, скончались 179. Больше всего новых случаев в Москве (+3004), Санкт-Петербурге (+2209) и Подмосковье (+1854).

С начала пандемии в России ковид подтвердился у 9 895 597 человек, поправились 8 602 067, умерли 284 823. В Московской области за все время эпидемии сделали 13 653 816 тестов на коронавирус, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов высказал мнение, что после того как пандемия закончится, SARS-CoV-2 будет искать себе нового «хозяина». Им может стать любое животное.

При этом специалист затруднился сказать, когда эпидемия коронавируса закончится для людей. По его словам, это произойдет, когда у большей части человечества появится коллективный иммунитет. Для этого люди должны вакцинироваться. На данный момент общий иммунитет в РФ составляет 53,7% — этого недостаточно для победы над вирусом.