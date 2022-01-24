Воробьев заявил о запредельной нагрузке на врачей Подмосковья из-за «омикрона»

Врачи в Московской области испытывают запредельную нагрузку из-за роста заболеваемости ковидом на фоне циркуляции «омикрон»-штамма. Об этом в ходе совещания заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Из-за «омикрона» очень многие люди попадают в больницы. Но чаще всего болезнь у людей протекает в легкой форме, отметил Воробьев. По его словам, у инфицированных, как правило, температура 37,3.

Количество вызовов между тем возросло до 50 тысяч в сутки. В доковидное время в сутки было по пять-семь тысяч вызовов, добавил губернатор.

«Я хочу еще раз подтвердить, что нагрузка запредельная. Вместе с тем я благодарю волонтеров, которые помогают врачам и доставляют лекарства», — указал Воробьев.