Новый максимум по суточным случаям выявлениям COVID-19 зафиксирован в России

В России за сутки подтвердили 16 319 случаев COVID-19 в 84 регионах страны. Показатель снова рекордный. Всего в РФ выявили 1 431 635 инфицированных коронавирусом.

Болезнь за последние 24 часа удалось победить 9704 пациентам — их выписали из больниц. Поправились уже 1 085 608 человек. Скончались 269 жителей РФ. С начала эпидемии умерли 24 635 заболевших COVID-19.

Среди регионов по выявленным пациентам с SARS-CoV-2 за сутки по-прежнему лидирует Москва (+4999 новых случаев). На ИВЛ в столичных клиниках находятся 323 больных. Санкт-Петербург находится на втором месте: здесь коронавирус подтвердили у 695 человек. На третьем — Московская область, где у врачей стало на 426 заразившихся больше.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

На 20 октября в России, уточнили в Роспотребнадзоре, провели свыше 54,6 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За сутки их сделали 374 тысячи. Врачи оставили под наблюдением 316 569 человек, у которых COVID-19 пока не подтвержден.

Россиян уверили, что власти не будут повторно вводить в стране жесткие ограничения. Этот вариант правительством не рассматривается.