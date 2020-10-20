Правительство не намерено вводить второй карантин в России. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Мы по-прежнему исходим из того, что не рассматривается вариант повторного локдауна», — заявил Максим Решетников. Его слова передает пресс-служба Минэкономразвития.

В прогнозе социально-экономического развития страны на ближайшие три года нет информации о повторном локдауне. Этот прогноз уже согласовали с Минфином. По словам Решетникова, все страны, которые вводят строгие ограничения, связанные с распространением коронавируса, осознают последствия для экономики.

Ранее в Минпросвещении России также заявили, что в школах не будут вводить жесткие карантинные меры. Образовательный процесс продолжится в любом случае. Местные власти в регионах могут принимать разные меры по профилактике распространения коронавируса в зависимости от эпидемиологической ситуации. Например, в Москве после каникул младшие классы вышли на очное обучение, а старшее и среднее звено будет учиться удаленно.