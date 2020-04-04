Экспресс-тесты, которые способны диагностировать коронавирус за 30 минут прошли испытания в Роспотребнадзоре. Точность теста можно назвать абсолютной — почти 100%.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил газете «Известия», что тесты российско-японской компании EMG получили одобрение на дальнейшее использование в России. Помимо этого, они способны определить наличие инфекции на самых ранних сроках.

«В тестовых системах применяется метод изотермической молекулярной диагностики, который не уступает в точности применяемой сейчас общепринятой технологии ПЦР, но сокращает время тестирования более чем в четыре раза», — объяснили в пресс-службе компании «ФосАгро».

Ожидается, что пилотный проект по применению тестов в Москве и в Московской области начнется в апреле По словам представителя РФПИ, дату старта назначат власти Москвы и Подмосковья, которые закупают диагностические системы.

По информации издания, данные тесты уже включены в программу обязательного медицинского страхования в Японии. Они также получили одобрение в Австрии, она закупила 40 тысяч систем. Помимо этого идет ускоренная регистрация в США.

Ранее РФПИ передал российско-японскую систему для тестирования на коронавирусную инфекцию в Соединенные Штаты.

На момент написания материала, в мире зафиксировано 1 094 917 случаев заражения коронавирусом. Количество жертв составляет 58 787 человек.