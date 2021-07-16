Новый антирекорд установлен в России по количеству смертей от ковида

За минувшие сутки в России было выявлено 25 704 новых случая заражения коронавирусом. За этот период из больниц выписались 21 932 человека. Однако по количеству смертей в стране четвертый день подряд фиксируется антирекорд — 799.

Данные об этом опубликовал оперштаб. За все время пандемии в стране коронавирусом заразились 5 907 999 россиян, побороли болезнь 5 300 908 человек, погибли — 146 868. За этот время врачи сделали более 157,9 миллиона ПЦР-тестов.

В Москве за 24 часа медики выявили 5382 новых случая заражения коронавирусом — прирост составил 2,8%. Выздоровели за этот период гораздо больше — 8032 человека, умерли — 105, что на 4% больше, чем вчера.

В Московской области зараженных за сутки стало на 2484 человека больше — прирост составил 1,6%. Выписался из больниц 1861 житель, погибли 20 человек, что на 4,8% меньше, чем в четверг. В Подмосковье с начала пандемии сделали 9 738 028 тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Санкт-Петербурге коронавирус обнаружили у 1948 жителей — показатель почти не изменился за два дня. Выздоровели и выписались из больниц 1932 пациента, скончался — 101, что на 6,5% ниже, чем день назад.

В Чукотском автономном округе заразились 18 человек, в Ненецком автономном округе — 12.