Подмосковье вышло в лидеры по вакцинации в России

Московская область вышла на четвертое место по выполнению плана вакцинации от коронавируса. Это следует из обновленного рейтинга Минздрава РФ.

В Подмосковье доля вакцинированных составила 63,84% — это четвертое место. Еще вчера область была на пятом с долей вакцинированных 61,98%. Москва в четверг расположилась на 13-м месте с 54,04%.

По темпам вакцинации Московская область тоже на четвертом месте, как и вчера. Москва — на третьем, еще в среду столица была на втором.

По данным на 15 июля, первой дозой вакцины в Подмосковье привились 2 383 586 человек — это 63,8% от плана. Среди них 580 117 жителей старше 60 лет, что составляет 36,2% от плана.

Второй этап вакцинации прошли 1 336 837 человек — 35,7% от плана. Из них два компонента получили 448 639 пенсионеров.

В среду на вакцинацию записался 90 321 житель Подмосковья, во вторник — 90 736. На две недели вперед записаны 416 848 человек.

Сделать прививку от коронавируса жители Подмосковья могут в 370 пунктах вакцинации. Из них 30 работают в круглосуточном режиме. Мобильные комплексы развернуты в торговых центрах, МФЦ и клубах проекта «Активное долголетие».