Новый антирекорд смертности от ковида установился в России за сутки

За последние сутки в России зафиксировали 36 626 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь общее число заражений по стране добралось до отметки 9 182 538 человек. Об этом сообщил оперштаб.

Согласно данным на 17 ноября, полностью вылечились 36 388 россиян, 1247 пациентов с подтвержденным COVID-19 спасти не удалось — это новый антирекорд.

В Москве суточный прирост зараженных составил 2966 человек, в Подмосковье — 1691. В Санкт-Петербурге это значение достигло 2793.

Полную вакцинацию прошли почти 58 миллионов россиян. Один из препаратов отечественного производства, «Спутник V», исследовали в Белоруссии — им привились 1,2 миллиона жителей. Оказалось, что эффективность этой вакцины составила 96,3%. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, «Спутник V» отлично подойдет для вакцинации людей старше 60 лет. А тем, кто этого возраста еще не достиг, специалист посоветовал привиться «Спутником Лайт».